La pandemia raccontata dai medici, a Carnate il libro dedicato a Oscar Ros

È in programma sabato 5 giugno nel giardino della biblioteca di Carnate la presentazione del libro “ContagiAMO”. Edito da Bellavite, è stato realizzato per volontà dell’Associazione Claudio Colombo per l’oncologia e dedicato a Oscar Ros, il 140esimo medico scomparso a causa del Covid ed è la raccolta dei pensieri, delle esperienze, delle emozioni degli operatori sanitari che hanno vissuto in prima linea la pandemia da Covid-19.

La presentazione avrà inizio alle 17 e vedrà la presenza degli operatori dell’ospedale di Vimercate, Alessandro Pazzi e Mara Gualandris.

La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo mail: [email protected]

