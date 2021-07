La palestra all’aperto che nessuno usa: «Renatesi, usatela e fate sport» Appello del sindaco Matteo Rigamonti per l’area attrezzata di via Dante: nessuno la usa, da qui il consiglio ai propri concittadini di «fare sport».

«Renatesi fate sport!». È l’appello lanciato dal primo cittadino Matteo Rigamonti. L’invito è quello di utilizzare maggiormente gli attrezzi presenti nell’area gioco di via Dante. «Abbiamo creato questa palestra all’aperto ormai nel 2017 ma pochissime persone sono a conoscenza della sua esistenza – ha sottolineato il primo cittadino renatese –. È un peccato perché in questo periodo può essere una buona occasione per fare esercizio in sicurezza, all’aria aperta». Nel parchetto si trovano attrezzi da fitness per addominali, parallele e palestra. Gli attrezzi possono essere utilizzati liberamente e gratuitamente a qualsiasi ora: la mattina presto come a tarda sera.

«L’invito a tutti i cittadini è di usufruire di questa palestra a cielo aperto sempre a disposizione» ha concluso Rigamonti che non è nuovo a questo tipo di appelli. Sua l’idea di creare, ormai tre anni fa, il “Night Trekking” a Renate.

