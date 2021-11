La padrona è in carcere per furto, i suoi tre cagnolini finiscono al canile: paga il Comune di Briosco Il Comune di Briosco paga il mantenimento, al canile “Fusi” di Lissone, dei tre cani la cui padrona è finita in carcere accusata di essere l’autrice di 14 furti.

La padrona è in carcere, il Comune di Briosco si fa carico di tre cagnolini. Una donna di 46 anni residente in paese, paraplegica, è stata colpita da una ordinanza di custodia cautelare in carcere in seguito a 14 presunti episodi di furto e indebito utilizzo di carte di credito. La donna viveva con tre cani di piccola taglia che sono così rimasti senza padrone. Nei giorni scorsi gli animali sono stati accalappiati dagli addetti del canile Fusi di Lissone dove hanno trovato una casa temporanea, a spese del Comune, che provvederà a vitto e alloggio delle bestiole per 60 giorni. Scaduto il termine, salvo diverse disposizioni, i tre cagnolini saranno adottabili da una nuova famiglia.

