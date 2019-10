La lite in viale Sicilia, l’inseguimento e poi la morte in via Adda: anziano travolto e ucciso a Monza Un uomo di sessant’anni è morto nella notte intorno all’1.30 in un incidente che ha coinvolto tre macchine in via Adda a Monza. L’incidente è avvenuto dopo una furibonda lite iniziata da due automobilisti in viale Sicilia, la vittima appunta e un ragazzo di Brugherio. A investire e uccidere l’anziano è stata una terza vettura, alla guida c’era un ragazzo di Concorezzo, ubriaco.

Un uomo di sessant’anni è morto nella notte intorno all’1.30 in un incidente che ha coinvolto tre macchine in via Adda a Monza. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, vigili urbani e carabinieri che ora dovranno accertare la dinamica dello scontro. Il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Nell’incidente sono stati coinvolti anche una ragazza di 21 anni e tre ragazzi di 20, 28 e 29, che hanno riportato ferite lievi. Due di loro sono stati trasportati all’ospedale di Vimercate e al San Gerardo di Monza.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che tutto sia scaturito da due auto che, dopo una lite in viale Sicilia tra i rispettivi guidatori (la vittima, un sessantenne di Caponago e un ragazzo residente a Brugherio), hanno ingaggiato un furioso inseguimento lungo le strade monzesi. I due veicoli si sono”agganciati” e quindi fermati in via Adda, all’altezza di viale Sardegna. Qui uno dei due conducenti (che nel frattempo avevano abbandonato le vetture per proseguire la lite), il caponaghese, è stato colpito da una terza vettura, una Polo guidata da un ragazzo di Concorezzo, che lo ha sbalzato lontano una trentina di metri. Il caponaghese è morto sul colpo, inutili i soccorsi. Per l’investitore è scattato subito l’arresto: dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale. Aveva anche un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge. Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri e la Polizia locale di Monza. Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco di Monza.

