La Lilt di Monza ristruttura gli spazi: tutte le alternative per i servizi della Lega Tumori A metà dicembre la Lilt di Monza in via San Gottardo entra in ristrutturazione e scatta il piano per offrire le alternative ai suoi servizi nel territorio, a partire dal centro mobile settimanale.

Chiude momentaneamente per migliorare i propri servizi lo Spazio Lilt di Monza della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza. Il centro di via San Gottardo 36, punto di riferimento per le attività di diagnosi precoce, cambierà look. Infatti, a partire dal 13 dicembre sarà avviata la ristrutturazione che porterà all’apertura della Casa della prevenzione, un centro polifunzionale per la prevenzione oncologica sul territorio monzese.

Dalla primavera del 2022, la nuova Casa della prevenzione offrirà tutte i servizi Lilt legati alla prevenzione primaria, secondaria (o diagnosi precoce) e terziaria. Saranno, infatti, organizzate iniziative di educazione alla salute rivolte alla cittadinanza, alle aziende e alle scuole. Verranno incrementate le tipologie di visite ed esami, effettuati con attrezzature all’avanguardia, e nello specifico: ecografia all’addome, cute e sottocute, testicoli e scroto, tiroide-paratiroidi con ecocolordoppler, transrettale, all’apparato urinario, cardiologica, colposcopia diagnostica con esame istologico, il MammoRisk, i test di funzionalità respiratoria, la valutazione del rischio cardiovascolare e un percorso per chi è affetto da sindrome metabolica. Al paziente oncologico saranno offerte tutte le misure riabilitative e assistenziali, di reinserimento familiare, sociale e lavorativo, grazie anche alla nuova palestra di riabilitazione e alla presenza di fisioterapisti e psiconcologi.

Saranno offerti i principali servizi di assistenza come l’accompagnamento alle terapie, la fornitura dei presidi, l’assistenza sociale e i sussidi economici. I volontari Lilt saranno, inoltre, presenti nel reparto di Oncologia del San Gerardo.

La chiusura temporanea dello Spazio Lilt non fermerà, però, la prevenzione. I pazienti potranno continuare a prenotare, online o telefonicamente, le visite e gli esami con gli stessi medici ma a bordo dello Spazio Lilt Mobile – che sarà ogni settimana a Monza – e negli Spazi Lilt di Cernusco e di Sesto San Giovanni. Per consentire la realizzazione della nuova Casa della prevenzione a Monza, Lilt ha dato avvio a una campagna di raccolta fondi. Sarà possibile sostenere i lavori con una donazione, decidendo di adottare una stanza, provvedendo a comprare o donare gli arredamenti e le attrezzature necessarie. Info: [email protected].

