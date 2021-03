La fotografia è donna nella serata online del Circolo Fotografico Monzese Il Circolo Fotografico Monzese lunedì 8 marzo omaggia alcune socie con un incontro online dedicato alla fotografia al femminile.

Una serata tutta femminile. E non poteva che essere così in occasione della Giornata internazionale della Donna. Il Circolo Fotografico Monzese omaggia alcune delle sue socie: Enrica Bosisio, Helen Di Lella, Giulia Di Nunno, Ernesta Galbiati e Paola Marmiroli in un incontro in rete per scoprire tecniche e segreti della fotografia.

L’appuntamento è per lunedì 8 marzo alle 21. Le fotografe, diverse tra loro per età, metodologie, gusti personali presenteranno i loro lavori. Immagini che spaziano dai paesaggi, urbani e naturali, ai reportage di viaggi senza dimenticare le vere protagoniste dell’8 marzo: le donne. Le autrici illustreranno alcuni ritratti dedicati a soggetti femminili di diversa età e provenienza, i motivi che le hanno spinte a immortalarle, la resa fotografica.

Un palinsesto quanto mai eterogeneo per stimolare curiosità e interesse. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare, anche ai non soci dello storico circolo fondato nel 1965. Per conoscere i dettagli tecnici per il collegamento è necessario scrivere una mail a [email protected].

