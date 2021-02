La croce rossa di Agrate Brianza ha una nuova mascotte: è la cagnolina Lasagna, salvata in autostrada Il comitato della Croce rossa di Agrate ha una nuova mascotte: la cagnolina Lasagna è entrata a fare parte dell’organico dopo il salvataggio, operato da alcuni volontari, lungo l’autostrada.

La Croce rossa di Agrate ha la sua mascotte: si tratta di Lasagna, una cagnolina trovata in autostrada. Il nome ricorda le circostanze in cui è stata tratta in salvo. «La nostra nuova amica a quattro zampe è stata trovata lungo l’Autostrada A4 all’altezza di Rovato, lì passeggiava spaventata sulla corsia di emergenza» ha fatto sapere il comitato della Cri di Agrate. Infatti l’animale domestico è stato trovato dagli operatori del sodalizio di ritorno da un lungo servizio in Moldavia che passavano proprio da quella strada e che si sono fermati per metterla in salvo. Sono riusciti a conquistare la sua fiducia, dopo tanti tentativi, grazie a una porzione di lasagne, solo così hanno potuto avvicinarsi e garantirle un passaggio al sicuro. «Una volta giunti nel nostro Comitato, Lasagna è stata visitata da un veterinario che ha confermato come il cane fosse un randagio. Non ci abbiamo pensato due volte, d’altronde quel muso ci aveva conquistato fin da subito, e l’abbiamo adottata» ha proseguito la Cri coordinata dal presidente Matteo D’Alessandro. Ora oltre a 38 volontari e 5 dipendenti il sodalizio può vantare anche un’amica a quattro zampe che è entrata a far parte della squadra.

