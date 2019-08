La corsa per dare protesi ai bambini: diagonale Challenge sulla parabolica di Monza

Tappa all’Autodromo Nazionale per la corsa di tremila chilometri che si chiude sabato 31 agosto e dall’obiettivo ambizioso: raccogliere fondi per realizzare protesi da corsa e da camminata per i bambini che hanno perso una o entrambe le gambe.