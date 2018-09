Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

I portici dell’arengario (Foto by Fabrizio Radaelli)

La Chiesa di Monza scende in piazza: due giorni di preghiera nella “Tenda” all’arengario Movimenti, parrocchie, associazioni e ordini religiosi di tutta Monza danno appuntamento in piazza Roma, all’arengario, per due giorni di preghiera, silenzio e riflessione: sabato 22 e domenica 23 settembre.

Ci sarà una tenda in mezzo a piazza Trento Trieste questo fine settimana. Tra le vetrine del centro e il via vai del week end un angolo di silenzio, preghiera e riflessione sarà allestito proprio nel cuore rumoroso e vitale del centro storico.

È la Tenda della misericordia che verrà sistemata sotto il monumento ai caduti, dalle 9 di sabato 22, alle 19 di domenica 23 settembre. Un’iniziativa nata dalla collaborazione di molti movimenti e associazioni che operano nella zona quinta: Rinnovamento nello spirito, focolarini, scout, gruppo famiglie di San Gerardo e ancora Rete di luce, i templari (che si occuperanno della sicurezza della tenda durante la notte tra sabato e domenica), il gruppo di Cl di Monza e Azione cattolica.

Ma non solo. L’iniziativa è sostenuta da tutte le parrocchie di Monza e dagli ordini religiosi presenti in città e non solo, e anche da alcune associazioni d’arma che hanno fornito i gazebo: gli alpini, Nastro azzurro marina e l’aeronautica.

«L’obiettivo della Tenda della misericordia è dare testimonianza di una Chiesa in uscita che vuole fare incontrare il Signore alle persone normalmente “tiepide” nei confronti del cristianesimo – spiegano gli organizzatori – portando ad ognuno il messaggio che il Signore è misericordioso e ci vuole bene al di là di quello che siamo». Tanti gli eventi in programma per il fine settimana rivolti alle diverse fasce d’età.

Le attività prenderanno il via sabato alle 9 con la messa che si svolgerà nella chiesa delle sacramentine e la processione fino alla tenda. Alle 15 spazio ai più piccoli con giochi e intrattenimento. Dalle 18.30 alle 20 verrà proposta la lettura dei brani de Vangelo che parlano di misericordia. Poi canti e balli dalle 21 alle 23.

Alle 23 e fino alle 9 della domenica mattina si potrà accedere alla tenda per l’adorazione notturna. La domenica si aprirà alle 10 con momenti di testimonianza e di fede. Il pomeriggio, dalle 14 alle 17, i volontari incontreranno curiosi e passanti. L’esperienza della Tenda si chiuderà domenica con la messa delle 18 che verrà celebrata in duomo dal vicario episcopale di zona, don Luciano Angaroni. Durante i due giorni di permanenza delle Tenda in piazza Trento i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni.

