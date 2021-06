La Cena in bianco a Monza si farà sabato 26 giugno: ecco come iscriversi Conferma a sorpresa per la Cena in bianco di Monza, che si terrà sabato 26 giugno. Ecco come fare per iscriversi.

Dopo una anno di stop a causa della pandemia, Monza è pronta per tornare a vestirsi....di bianco. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori nella mattinata di sabato 19 giugno: «La Cena in bianco a Monza si farà: sarà sabato 26 giugno alle 20. Pensate di nuovo alla magia di cenare tutti insieme sotto le stelle in un posto da favola nella nostra città». Una decisione presa, ammettono gli organizzatori, «veramente all’ultimo minuto» ma, spiegano ancora, «vi assicuriamo che per fare tutto in sicurezza è stato necessario aspettare sinora». Le iscrizioni apriranno domenica 20 giugno nella pagina Facebook dell’iniziativa (CLICCA QUI).

Nel 2019 la Cena in bianco aveva tagliato il traguardo della quinta edizione. Circa mille le persone che avevano deciso di partecipare all’iniziativa che aveva scelto via Gerardo dei Tintori, la strada che parte dall’oasi di San Gerardino e raggiunge via Vittorio Emanuele costeggiando il Lambro, per vestirsi di candido bianco.

