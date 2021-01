La Caritas cerca ottanta giovani per il Servizio civile La Caritas ambrosiana insieme al consorzio Farsi prossimo apre le porte a 80 giovani per l’esperienza del servizio civile.

La Caritas ambrosiana insieme al consorzio Farsi prossimo apre le porte a 80 giovani per l’esperienza del servizio civile. Gli interessati, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, avranno tempo fino al 15 febbraio per presentare la propria candidatura. Caritas e Farsi prossimo mettono a disposizione ottanta posti in diverse aree di intervento: dai minori agli anziani, dalle situazioni di grave emarginazione agli immigrati e rifugiati ma anche con progetti incentrati sulla disabilità e la salute mentale. I servizi in cui verranno coinvolti i volontari che aderiranno al bando sono operativi su tutto il territorio della diocesi di Milano e dunque anche nei comuni della provincia di Monza e Brianza.

Per maggiori informazioni e per conoscere cosa significa impegnarsi nel servizio civile è possibile partecipare ad alcuni incontri on line promossi da Caritas e dal consorzio: giovedì 21 gennaio dalle 14.30 alle 15.30 e martedì 25 gennaio dalle 16 alle 17. Per partecipare agli incontri basta inviare una mail a [email protected] indicando i propri dati e a quale incontri si intende partecipare. Le selezioni si svolgeranno tra febbraio e marzo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito serviziocivile.caritasambrosiana.it.

