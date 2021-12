La cantante di Triuggio Carola Campagna ha detto sì al fidanzato di Lesmo che le ha chiesto di sposarla in diretta: «Crediamo nel colpo di fulmine» Sorpresa per Carola Campagna: il fidanzato di Lesmo le ha chiesto di sposarla in diretta tv. La cantante di Triuggio ha detto sì.

Sì. Mille volte sì. La cantante Carola Campagna ha detto sì alla proposta di matrimonio del fidanzato Alberto Radaelli. La fatidica domanda domenica sera 19 dicembre durante la finale del programma televisivo “All Together Now - La musica è cambiata” in onda in prima serata su Canale 5. «Non riuscivo più ad aspettare: mi vuoi sposare Carola?» la domanda del 29enne Radaelli che ha raggiunta la fidanzata sul palco.

«Alberto è un ragazzo imprevedibile, fuori di testa – ha detto Carola, 24 anni, che oggi vive a Lesmo col fidanzato ma è cresciuta a Canonica –. Non stiamo insieme da tantissimo ma entrambi crediamo nel colpo di fulmine». La data delle nozze non c’è ancora ma i futuri sposi hanno già una bozza della lista degli invitati tra cui figurano anche il giudice del programma J Ax che già era stato coach di Carola a “The Voice” nel 2015 e la conduttrice Michelle Hunziker.

«Michelle è simpaticissima e bellissima – ha aggiunto Carola – E’ una persona piacevole con cui è bello parlare e durante le riprese del programma mi ha aiutato tantissimo, è stata un po’ una mamma». La partecipazione a “All Together Now” ha rappresentato per la cantante triuggese un ritorno nel mondo della musica.

«La musica è la mia strada e non voglio più lasciarla» ha detto Carola. Campagna si è classificata terza alla finale di “All Together Now” e ha pubblicato lunedì 20 dicembre il suo nuovo singolo “Ora No”.

