La biblioteca è chiusa? Nessun problema: arriva un “Pacchetto a sorpresa” a casa Le norme anticovid impongono la chiusura delle biblioteche? A Bellusco hanno pensato a come continuare il servizio. Con una bella iniziativa che si chiama “Pacchetto a sorpresa. Ecco come funziona.

Le porte della biblioteca sono ancora chiuse a causa delle normative anticovid. Ma le bibliotecarie di Bellusco non rinunciano a seguire consigliare i propri lettori affezionati. L’ultima iniziativa lanciata alla biblioteca di Bellusco si intitola “Pacchetto a sorpresa” ed è stata pensata per aiutare a scegliere le proprie letture anche in questo periodo. «Come saprete al momento la Biblioteca consegna libri solo su prenotazione - il messaggio delle bibliotecarie -. Ma come scegliere qualcosa da leggere se non si può girare liberamente tra gli scaffali? Sperimentate un nuovo modo: affidatevi a noi. Diteci l’età dei vostri figli e scegliete insieme a loro uno dei temi che la biblioteca propone per la settimana in corso: vi prepareremo un ”Pacchetto a sorpresa” con libri, film e altro materiale da portare a casa».

I temi per la settimana in corso scelte dalle bibliotecarie sono 10: “Neve, freddo, ghiaccio”; “E’ nato prima l’uovo o la gallina?”; “Youtube ma non solo”; “Supereroi per un giorno”; “Storie di animali pelosi”; “Luce e colore”; “Cose piccolissime, minuscole, microscopiche”; “Chi vuole essere scienziato?”; “Chi trova un amico trova un tesoro”; “Viaggi e miraggi”. Per prenotare il proprio pacchetto a sorpresa è possibile telefonare allo 039 6022118 oppure mandate una mail: [email protected]

