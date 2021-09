La battaglia di Morgan: «Cambiate il nome di Battiato sulla sua lapide» Il cantautore monzese morgan ha intrapreso una nuova battaglia: quella per cambiare il nome di Battiato sulla lapide: al posto dell’originale Francesco bisogna mettere quello con cui è sempre stato conosciuto, Franco.

Morgan chiede «per il rispetto che gli è dovuto», la modifica alla lapide di Franco Battiato, dove, invece che portare inciso il nome «che tutti associano alla sua riconosciuta popolare grandezza, si legge “Battiato Francesco”». La nuova battaglia del funambolico cantautore monzese porta dritta in Sicilia, a Riposto (paese della città metropolitana di Catania), dove le ceneri di Battiato sono state sepolte in segreto, il 20 maggio, il giorno successivo al funerale. L’urna funeraria che contiene le spoglie mortali del cantautore si trova in un loculo della cappella della famiglia Battiato, al cimitero di Riposto. Riposa sotto la mamma, la signora Grazia Patti, scomparsa nel luglio del 1994.

«Ora, d’accordo che evidentemente all’anagrafe così sia stato registrato 75 anni fa - attacca Morgan sui social -, come la burocrazia impone, nell’ineleganza di anteporre il cognome di famiglia al nome proprio, e vabbè, cosa che se resta in quei registri squallidi e polverosi non rappresenta nulla di importante, ma se è vero che tutti gli esseri umani nascono tabulae rasae è anche vero che poi nella vita se la giocano e alcuni si differenziano per meriti dagli altri, e sono proprio una testi “altri” a decretare la loro eccellenza, ammirandoli, stimandoli, amandoli e rispettandoli. Quando questi uomini e donne conquistano l’amore del mondo per la bellezza di ciò che fanno vengono riconosciuti e ciò avviene anzitutto attraverso il loro nome».

«Conoscete Leonardo Da Vinci - continua Morgan -? Si. Perché ha dipinto la Gioconda. Il mondo si ricorderà per sempre e custodirà questa opera firmata da un toscano del quattrocento chiamato Leonardo. Conoscete Robert Jones? No? Ma come? È uno dei più grandi comunicatori del 900 e anche dei cantanti e anche dei performer. Perché si chiama David Bowie, in realtà. All’anagrafe David Robert Jones, ma per la storia dell’arte David Bowie. Franco Battiato è stato e sempre sarà uno dei più grandi artisti che l’Italia ha cantato e sempre verrà ricordato con questo nome. Perché allora sulla lapide che ne dovrebbe portare iscritta la memoria è stato inciso nel marmo Battiato Francesco?

