La banda di Besana in Brianza protagonista alla Marathon Bike della Brianza (che è stata un successo) Grande protagonista alla Marathon Bike della Brianza è stata la banda “Santa Cecilia” di Besana in Brianza. La gara intanto ha contato 1.132 iscritti, di cui 903 partenti (822 gli arrivati).

È stata la banda dell’associazione musicale Santa Cecilia di Besana in Brianza a suonare l’inno di Mameli durante le premiazioni finali della 30esima edizione della Marathon Bike della Brianza, andata in scena domenica 5 settembre a Casatenovo.

«Siamo stati molto contenti di aver partecipato a un evento così di rilievo, rendendo ancor più magica la cerimonia di premiazione finale dei vincitori. Oltre all’Inno di Mameli, abbiamo suonato anche altri brani per intrattenere il pubblico - ha raccontato la presidente Maria Carla Riva. - Ci siamo presentati con un organico ad hoc per l’occasione: infatti in base alla tipologia di evento per cui veniamo contattati ci prepariamo con una formazione adeguata che possa soddisfare le richieste musicali (oltre a eventi civili e religiosi siamo preparati per suonare anche a feste e cerimonie pubbliche o private, disponendo di diversi repertori)».

L’edizione 2021 della Marathon Bike della Brianza è stata un grande successo: ha registrato 1.132 iscritti, di cui 903 partenti (822 gli arrivati). Sul percorso ci hanno pensato i campioni a far brillare l’evento e il numeroso pubblico ad applaudirlo, ma intorno alla palestra di Casatenovo sono stati i 30 uomini in divisa rossa del Bike Action Team Galgiana a dirigere il concerto che ha visto l’arrivo dei mille bikers partenti sui tre percorsi. Ospite d’eccezione sul palco delle premiazioni, insieme al sindaco di Casatenovo Filippo Galbiati, il sottosegretario regionale con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi, Antonio Rossi, che ha voluto quest’anno essere presente all’evento che quest’anno ha ricevuto il patrocinio e il contributo della giunta e del consiglio della Regione Lombardia.

«Finalmente dopo un periodo difficile per tutti, lo sport è ritornato protagonista e la provincia di Lecco, grazie alla Marathon Bike della Brianza, ha ospitato un evento tricolore di portata nazionale. Come Regione Lombardia abbiamo voluto dare il nostro contributo a questa storica manifestazione a cui da diversi anni volevo assistere, visto che si disputa nella mia provincia. Finalmente, in occasione di questa magnifica giornata sono riuscito a omaggiare questa storica manifestazione che ha avuto l’onore di assegnare i titoli tricolori della specialità marathon in Lombardia», ha dichiarato sul palco l’ex campione olimpico di canoa dopo aver premiato i campioni.

