Joe Biden in Canali, il presidente Usa veste ancora brianzolo Joe Biden al summit Usa-Russia svoltosi a Ginevra si è tolto la giacca per il gran caldo e: era una giacca a marchio Canali.

Il presidente americano veste ancora italiano. Brianzolo per la precisione. Ai triuggesi più attenti che hanno seguito la conferenza stampa finale di Joe Biden al termine del summit Usa-Russia svoltosi a Ginevra non è sfuggito un curioso particolare: a metà incontro il presidente Usa si è tolto la giacca per il gran caldo e: era una giacca a marchio Canali. Il logo inconfondibile si è visto chiaramente e per gli abitanti del comune brianzolo dove l’azienda ha mosso i primi passi nel 1934 è stato motivo di grande orgoglio.

Come lui, in passato anche Barack Obama aveva vestito il marchio brianzolo in occasioni ufficiali.

