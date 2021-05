Iscrizioni aperte per la Bellusco-Madonna del Bosco-Bellusco Iscrizioni aperte per l’edizione 21 della Bellusco-Madonna del Bosco-Bellusco dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla pandemia. Era stata fatta rinascere nel 2019 grazie ai runner Matteo Ripamonti e Andrea Stucchi.

Iscrizioni aperte per l’edizione 21 della Bellusco - Madonna del Bosco - Bellusco. Dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla pandemia torna quest’anno l’appuntamento con la prestigiosa manifestazione podistica, a coppie, tornata in auge nel 2019. Organizzata infatti per la prima volta dal Cai di Bellusco dal 1977, su un percorso che da Bellusco portava al santuario mariano di Imbersago per poi far ritorno in paese, è proseguita ininterrottamente per 19 edizioni fino al 1995. Da allora si era fermata fino al 2019 quando due runners belluschesi, Matteo Ripamonti e Andrea Stucchi, avevano deciso di farla rivivere.

Quest’anno la manifestazione è organizzata da Energy Team in collaborazione con Kinesis SPORT Bellusco e CDB srl - Studio Dentistico e con il patrocinio del Comune di Bellusco e del Comune di Imbersago.

La partecipazione all’evento è riservata ad atleti maggiorenni, di ambo i sessi, in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità ed iscritti alla UISP Sez. Atletica Leggera, Fidal, Eps o Runcard.

I costi d’iscrizione per la 21° edizione della BMdbB sono di 70 euro (per iscrizione dei 2 atleti). I posti sono limitati, per iscrizioni visitare il sito www.bmdbb.it

