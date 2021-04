Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Iperal per il sociale: anche Cancro Primo Aiuto nel progetto di solidarietà C’è anche Cancro Primo Aiuto tra i protagonisti di “Iperal per il sociale” con cui il marchio della distribuzione sostiene progetti di solidarietà sul territorio.

Ci sono spese che fanno bene non solo alla propria dispensa ma anche alle necessità degli altri. Cancro Primo Aiuto, la onlus brianzola nata nel 1995 in memoria del senatore Walter Fontana, è stata selezionata tra le associazioni che parteciperanno all’edizione 2021 del concorso Iperal Supermercati “La Spesa che fa bene” voluto dal gruppo valtellinese insieme alla Fondazione AG&B Tirelli Onlus. In particolare, Cancro Primo Aiuto partecipa all’iniziativa con il “Progetto Parrucche” che ha già permesso a migliaia di donne che si sono dovute sottoporre a chemioterapia di ricevere gratuitamente una parrucca.

Iperal metterà a disposizione un montepremi complessivo di 250.000 euro. Al primo classificato di ogni area geografica verranno assegnati 7.000 euro che potranno essere spesi per realizzare i progetti presentati. Protagonisti di questa campagna solidale saranno i clienti Iperal titolari di CartAmica che fino al 28 aprile riceveranno per ogni 20 euro di spesa effettuata riceveranno 1 punto “Iperal per il sociale” che verrà caricato automaticamente sulla CartAmica.

I clienti CartAmica Oro, invece, raddoppieranno i punti. Entro l’11 maggio, i clienti potranno donare i punti accumulati alle associazioni partecipanti dandone comunicazione alle casse al termine della propria spesa oppure comodamente da casa tramite la sezione “La Spesa che fa Bene” dell’app Iperal.

