Investito dal Besanino a Oggiono, la vittima risiedeva in provincia di Monza: indagini in corso

Era residente in provincia di Monza e Brianza, a Vimercate, l’uomo di 32 anni morto nella sera di martedì 15 dicembre dopo essere stato investito dal treno Besanino in direzione Lecco nel tratto tra Oggiono e Sirone, in località Rettola. L’allarme era scattato poco dopo le 18.30, l’uomo è stato investito all’altezza di un passaggio a livello e trascinato nonostante la frenata del macchinista. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori intervenuti sul posto insieme ai soccorsi e ai vigili del fuoco: rilievi e indagini dovranno chiarire se si sia trattato di un incidente in una zona che lungo la ferrovia ha diversi impianti lavorativi o un gesto estremo. La linea è rimasta interrotta per diverse ore.

Besanino investimento Oggiono martedì 14 dicembre

