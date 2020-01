Investita sulle strisce a Monza, donna di 83 anni grave in ospedale Una donna di 83 anni è stata investita sulle strisce pedonali sabato sera in viale Campania a Monza. Ricoverata all’ospedale San Gerardo in condizioni gravi per la rottura di un femore. In via Buonarroti ferite in modo non grave due ragazze.

È stata ricoverata all’ospedale San Gerardo in condizioni gravi per la rottura di un femore la donna di 83 anni investita sulle strisce pedonali sabato sera in viale Campania a Monza. È successo una manciata di minuti prima delle 19. L’anziana è stata travolta da un uomo di 47 anni alla guida di una Fiat Bravo: stava svoltando da viale Lombardia e non si sarebbe accorto per tempo del pedone che stava attraversando dal lato opposto all’altezza del supermercato Esselunga di San Fruttuoso. La donna , residente nelle vicinanze, è stata soccorsa in codice giallo e poi trasportata con il codice più grave.

Monza incidente viale Campania investimento pedone - foto Polizia locale

All’uomo, per cui non sono stati previsti accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per l’assunzione di alcol, è stata ritirata la patente come previsto dalla legge.

Sul posto la polizia locale, che un’ora dopo è intervenuta con i vigili del fuoco in via Buonarroti per il ribaltamento di un’auto che ha coinvolto due ragazze di 18 e 13 anni: sono state trasportate in condizioni non gravi al Policlinico e all’ospedale di Vimercate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA