Investita da un’auto a Birago di Lentate, una 55enne al Niguarda in elicottero La donna è stata urtata da una vettura, che sarebbe proceduta a bassa velocità, in via Pastrengo. Sempre cosciente, è stata stabilizzata sul posto e quindi portata in codice giallo all’ospedale milanese.

Una donna di 55 anni è stata investita da un’auto nel pomeriggio di domenica 7 novembre a Lentate sul Seveso, nella frazione di Birago, in via Pastrengo. L’incidente, per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme all’elisoccorso di Milano e un’ambulanza, è avvenuto attorno alle 15. L’intervento di soccorso è scattato in codice rosso, tanto che si è levato in volo anche l’elicottero con personale medico a bordo.

Donna investita a Birago, sul posto l'elisoccorso

La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita dall’auto, una Skoda, che avrebbe proceduto a velocità ridotta, all’altezza del cimitero della frazione, ed è finita sull’asfalto. Dopo una stabilizzazione delle condizioni sul posto, la classificazione dell’intervento è passata dall’indice di gravità “rosso” a “giallo”. La paziente, che sarebbe sempre stata cosciente, è stata quindi trasporta in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano.

