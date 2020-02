Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Intossicati dal monossido di carbonio a Sulbiate: la famiglia è fuori pericolo È stata dichiarata fuori pericolo la famiglia di Sulbiate che nella serata di martedì ha rischiato di morire a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

È stata dichiarata fuori pericolo la famiglia di Sulbiate che nella serata di martedì ha rischiato di morire a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Mentre il figlio piccolo di 10 anni è già tornato a casa, i genitori rimangono per il momento ricoverati nei rispettivi ospedali, anche se le loro condizioni di salute sono nettamente migliorate.

Si è dunque conclusa nel migliore dei modi la vicenda, che attorno alle 18.30 di martedì aveva gettato nel panico i residenti. La famiglia di origini senegalese, residente alla cascina Cazzulo, era stata trovata in gravi condizioni dal fratello del padre che, dopo aver cercato di contattare telefonicamente i famigliari e non avendo risposte, si è recato direttamente alla loro abitazione. Vedendo che la famiglia non rispondeva nemmeno al campanello, ha sfondato la porta ed ha trovato moglie e marito privi di sensi ed il figlio che faceva fatica a respirare.

I genitori erano stati trasportati d’urgenza in elisoccorso a Niguarda, il padre, e in terapia iperbarica a Zingonia, la madre. Da una prima ricostruzione a seguito delle verifiche, la colpa sarebbe da attribuire alla caldaia.

Sul posto anche il sindaco Carla Della Torre, che si è subito confrontata con i soccorritori presenti per cercare di capire come poter gestire al meglio l’emergenza.

