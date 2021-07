Interventi di BrianzAcque a Bellusco: interessate per un mese numerose vie Si tratta di lavori di risanamento delle condotte fognarie che interesseranno via Garibaldi, via Manzoni, piazza Fumagalli e piazza kennedy. Non è previsto alcuno scavo: avverrà una pulizia della rete e un successivo rimodellamento.

Continuano gli interventi sulla rete fognaria di Bellusco da parte di BrianzAcque. Nei mesi scorsi a finire sotto i ferri era stata via Roma. Ora le operazioni proseguono anche in altre zone del paese. In particolare, martedì 20 luglio, sono iniziati i lavori di risanamento delle condotte fognarie di via Garibaldi, via Manzoni, piazza Fumagalli e piazza kennedy, a cura di BrianzAcque.

«Questi interventi non prevedono nessuno scavo ma verranno eseguiti internamente la conduttura, attraverso con una pulizia della rete e un successivo rimodellamento interno della struttura fognaria (con applicazione di nuovo rivestimento), al fine di una messa in sicurezza e un miglioramento dello smaltimento delle acque - spiega l’Amministrazione comunale in un comunicato apparso sulla pagina Facebook del comune -. Le fasi di lavoro si concentreranno maggiormente in prossimità dei chiusini e delle caditoie. I lavori vengono effettuati in questo periodo dell’anno per arrecare meno disagi possibili e la durata prevista è di circa un mese».

Il cantiere mobile sarà attivo nelle ore diurne dalle 7 alle 19, durante le operazioni potranno entrare in vigore chiusure parziali della viabilità e sensi unici alternati. L’amministrazione assicura però che saranno mantenuti gli accessi ai residenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA