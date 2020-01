Internet: Whatsapp down, problemi con l’invio di foto e vocali Whatsapp down domenica 19 gennaio. Molte le segnalazioni di difficoltà nell’invio di foto e messaggi vocali con l’app di messaggistica istantanea.

Whatsapp down domenica 19 gennaio. Molte le segnalazioni di difficoltà nell’invio di foto e messaggi vocali con l’app di messaggistica istantanea. Non è un down generalizzato, è a macchia di leopardo e un po’ funziona e un po’ no. Più o meno da mezzogiorno di domenica. I problemi sono segnalati sugli altri social, Twitter soprattutto, con l’hashtag #whatsappdown.

