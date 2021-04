Integrazione degli immigrati: anche ad Agrate Brianza in arrivo lo sportello Stars Già attivo a Vimercate, Bernareggio e Usmate Velate. Approvata in giunta una bozza di accordo con Offertasociale. Settimana prossima comincerà la formazione per i primi cinque volontari che si occuperanno del servizio.

Aprirà nei prossimi mesi anche ad Agrate Brianza lo sportello Stars e il Comune cerca volontari. Il servizio ha la finalità di sostenere l’integrazione dei cittadini immigrati nella comunità attraverso l’orientamento ai servizi territoriali ed una consulenza in materia di diritto dell’immigrazione.

«In queste ore è stata approvata in giunta la bozza di accordo con Offertasociale per portare questo tipo di sostegno per gli stranieri anche nel nostro Comune – ha spiegato Roberto Frigerio consigliere con delega alla Pace e alla Cooperazione -. La spinta per questo progetto è arrivata dalla Consulta Pace e Cooperazione Internazionale. Settimana prossima comincerà la formazione per i primi cinque volontari, ma ne cerchiamo anche altri».

Chiunque fosse interessato a rendersi disponibile come volontario per l’apertura dello sportello nel comune può comunicare via mail la sua candidatura all’ufficio Servizi sociali. La candidatura dovrà essere inoltrata entro venerdì 23 aprile ad una di queste email: [email protected] e [email protected], A tutti i volontari verrà erogato un corso di formazione specifico. Lo sportello Stars è già attivo nei Comuni di Vimercate, Bernareggio e Usmate Velate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA