Instagram e il viaggio di Beatrice Novara, che stimola la creatività dei suoi follower Dall’idea della designer brianzola Beatrice Novara è nato “The Joyurney”, un viaggio creativo che coinvolge i follower dell’account Instagram. E che prende velocità verso San Valentino.

Ha intrapreso il suo viaggio due anni fa, durante il primo periodo di confinamento. Un viaggio fissato su un quadernetto dove i suoi pensieri e le sue emozioni si trasformavano in linee diverse e in continua evoluzione. Beatrice Novara, giovane creativa e designer brianzola, autrice di complementi di arredo e installazioni esposti in numerose mostre, ha deciso di condividere i suoi disegni sul suo profilo Instagram @bnovara invitando i follower a formulare un titolo a ciascun post. Il successo è stato immediato e inaspettato.

Uno dei disegni postati

“Inizialmente - racconta - erano solo i miei conoscenti a partecipare a questo gioco. Poi si sono aggiunte tante persone che nemmeno conoscevo che interagivano con me. C’era chi scriveva poesie, chi versi di canzoni, chi formulava frasi ad effetto con la massima libertà e spontaneità, senza timore di essere giudicate. La cosa che mi ha fatto piacere è l’aver stimolato tanta creatività, di aver permesso a tanta gente, di età e di nazionalità diverse, di esprimere il loro vissuto, di aprire il proprio cuore”.

Nei mesi scorsi tre ragazze hanno chiesto a Beatrice il permesso di tatuarsi i suoi disegni. “Una di loro, addirittura - afferma - mi ha chiesto di creare ex novo un disegno apposta per lei da trasformare in tatuaggio”.

Il viaggio, o meglio The Joyurney, come lo ha denominato lei (unendo la gioia e il viaggio), ha avuto anche qualche momento di sosta, ma ora ha ripreso il suo ritmo iniziale.

“Il mio desiderio più grande sarebbe quello di raccogliere tutti i contributi ricevuti in un libro -rivela - un libro speciale che sia in grado di dare una risposta a chi lo sfoglia, a seconda del proprio stato d’animo, ma adesso sto mettendo in piedi un progetto più immediato”.

L’idea le è venuta in questi giorni a circa un mese da san Valentino. “I miei disegni per molti sono diventati una dimostrazione d’amore - continua Beatrice, diplomata al Liceo Pio XI di Desio e laureata in Interior Design all’Istituto Europeo del Design di Milano - hanno spinto anche i più timidi e i più restii ad esprimere tutto ciò che avevano nel cuore. Penso a due ragazze che mi hanno contattato raccontandomi di avere da anni la passione per la poesia. Avevano scritto numerosi versi, ma entrambe avevano timore a farli leggere agli altri, persino ai loro familiari più stretti. Mi hanno inviato alcuni loro lavori da pubblicare in forma anonima, a commento dei miei disegni. Da lì si sono sbloccate, si sono liberate di un peso. Una di loro mi ha chiesto degli altri disegni da abbinare alle sue poesie. Per san Valentino vorrei spronare i più timidi ad aprirsi, ad esprimere i loro sentimenti più nascosti prendendo spunto dai miei disegni”.

Per l’occasione ha già pronti due disegni che a breve pubblicherà sul suo profilo Instagram. “Invito tutti a mandare le loro poesie e i loro testi al mio indirizzo mail bnovara(at)thejoyurney.it -conclude - Pubblicherò tutti i contributi in occasione della festa degli innamorati. E poi chissà che non nasca una rubrica speciale”.

