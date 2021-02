Inseguiti in auto da Cesano e Saronno, due arrestati tra gli applausi - VIDEO E’ accaduto sabato sera dopo il “salto” di un posto dei blocco dell’Arma per motivi al momento ancora ignoti. L’automobilista ha raggiunto il centro di Saronno e dopo un incidente è fuggito a piedi con due passeggeri. Due gli arresti.

In fuga da Cesano Maderno a Saronno fino alle vie affollate del centro della città varesina, lo scontro con una rastrelliera e la fuga a piedi, l’arresto di due persone e una terza in fuga. È la sintesi di quanto avvenuto sabato scorso in serata. Tutto ha preso avvio tra le vie di Cesano Maderno quando il conducente di un’autovettura, Alfa Romeo Giulietta, non si è fermata all’alt intimato da una pattuglia dei carabinieri ed è fuggito a forte velocità per motivi al momento ancora ignoti e in via di accertamento.

Scatta l’inevitabile inseguimento fino a Saronno, tra le vie pedonali e si conclude con l’applauso dei cittadini che hanno assistito spaventati a tutta la scena. Gli stessi cittadini che hanno registrato con i propri cellulari il video dell’inseguimento hanno aiutato gli uomini dell’Arma a ricostruire l’intera dinamica dei fatti. Le indagini proseguono per identificare il terzo uomo presente a bordo dell’autovettura.

Gli arrestati, entrambi per resistenza a pubblico ufficiale, dopo l’udienza di convalida del Tribunale di Busto Arsizio, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

