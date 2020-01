Inquinamento, ecco la perturbazione che può aiutare l’aria di Monza e Brianza Pioggia (debole) e vento: arriva nella notte tra venerdì e sabato la perturbazione che può aiutare l’aria di Monza e Brianza. Sono dieci i giorni consecutivi con il Pm 10 oltre il limite consentito.

Una perturbazione veloce, nella notte tra venerdì e sabato 18 gennaio, che però può portare una boccata di ossigeno alla pianura padana. È attesa anche a Monza e in Brianza la pioggia - definita “debole fino a moderata in pianura” - che può cambiare le condizioni dopo settimane di tempo stabile. Attesa soprattutto dopo dieci giorni consecutivi di Pm 10 oltre la soglia d’allarme e soprattutto in salita: 108,3 il dato medio registrato giovedì 16 gennaio in Brianza, misure antismog temporanee di primo livello sempre attive e diversi falò di Sant’Antonio annullati per non pesare sulla situazione (e perché per legge, salvo deroghe, è vietata la combustione all’aperto).

Cielo sereno già dal pomeriggio di sabato, indicata come giornata favorevole alla dispersione degli inquinanti. Ma una ventilazione debole da venerdì, in intensificazione sabato, variabile domenica e in nuova intensificazione in pianura lunedì dovrebbe portare qualche giovamento alla qualità dell’aria.

