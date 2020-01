Inquinamento: dal 28 gennaio misure antismog attive a Monza e in Brianza, domenica senza auto a Milano Pm 10 di nuovo oltre i limiti dal 21 gennaio e da martedì 28 gennaio in provincia di Monza (e altre otto in Lombardia) scattano di nuovo le misure temporanee antismog di primo livello. Domenica senza auto a Milano.

Pm 10 di nuovo oltre i limiti dal 21 gennaio e in aumento. Scattano di nuovo martedì 28 gennaio, le misure temporanee di 1° livello nei Comuni con più di 30.000 abitanti, e in quelli aderenti su base volontaria, nella provincia di Monza e altre otto province lombarde: Milano, Cremona, Pavia, Bergamo, Como, Lodi, Varese e Mantova.

L’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha commentato: “Abbiamo attivato le misure temporanee di primo livello perché le condizioni meteo per oggi non sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Da martedì a mercoledì si preannunciano invece condizioni atmosferiche più favorevoli alla dispersione, quindi rivaluteremo il loro mantenimento nel corso della settimana”.

L’aggiornamento dei dati relativi alla giornata di domenica ha fatto registrare il raggiungimento del 6° giorno di superamento consecutivo per la provincia di Monza, il 5° per Milano, Lodi, Cremona, Mantova e Bergamo e il 4° per Varese, Como e Pavia.

Le misure temporanee di primo livello riguardano il traffico (limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano, obbligo spegnimento motori in sosta), il riscaldamento domestico (limitazione all’uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore ‪alle 2 stelle compresa, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni), l’agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici) e divieto assoluto di combustioni all’aperto (accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d’artificio).

In attesa di rivalutare la situazione del meteo e delle polveri sottili, Milano per domenica 2 febbraio ha stabilito una intera giornata senza auto. Si potrà circolare a piedi, in bici, coi mezzi pubblici o elettrici.

Nell’annuale dossier Mal’aria diffuso da Legambiente, Monza è dodicesima tra le città che hanno sforato i limiti di Pm 10 e di ozono, come l’anno precedente ma in miglioramento con 109 giorni totali: 44 per le polveri sottili, 65 per l’ozono. Sono state 52 le città italiane che hanno superato il limite dei 25 giorni: Lodi e Piacenza sono in cima a questa classifica con 80 giorni di sforamento ciascuno, seguite da Lecco (73), Bergamo (72), Monza e Pavia.

Nel 2019 erano stati 140 giorni oltre i limiti: 51 per il Pm 10 rilevato alla stazione di via Machiavelli e 89 per l’ozono.

