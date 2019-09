Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, la sede Inps via Morandi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Inps Monza: da ottobre agli sportelli solo su appuntamento A Monza da ottobre agli sportelli Inps si va solo su appuntamento. Lo annuncia la sede regionale dell’istituto. Prenotazioni via telefono, app o posta elettronica. Patronati scettici.

Colloqui e informazioni solo su appuntamento. Da ottobre la sede Inps di Monza, in via Morandi, adotterà il sistema già in atto da maggio nelle agenzie di Cesano Maderno, Desio, Seregno-Carate e Vimercate.

Lo comunica la direzione regionale dell’Inps, che a breve farà sapere anche i recapiti precisi (posta elettronica, contact center telefonico, app Inps Mobile) da contattare per prendere appuntamento.

Gli appuntamenti fa sapere l’istituto di previdenza, strano riscontrando “grande soddisfazione nell’utenza” dove sono già operativi (tra le altre, nelle province di Como, Lecco e Bergamo).

Più scettici appaiono i patronati, che riscontrano disfunzioni sia in sede di prenotazione che agli appuntamenti allo sportello. Maggioori particolari sull’edizione de il Cittadino in edicola giovedì 5 settembre.

