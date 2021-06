Iniziativa del Cav di Besana: «Foto o disegno per un biglietto d’auguri per la vita» Si chiama “Un biglietto di auguri per la vita” ed è l’iniziativa del Cav di Besana in Brianza per coinvolgere i cittadini nella realizzazione del nuovo biglietto augurale dell’associazione.

Il Cav di Besana in Brianza ha lanciato un concorso di idee, aperto a tutti, per la realizzazione del suo nuovo biglietto augurale.

“Un biglietto di auguri per la vita”: questo è il titolo dell’iniziativa, che chiama in gioco chiunque riesca a catturare o rappresentare con creatività un simbolo di nascita.

L’associazione (con sede in via Santa Caterina, 23 a Besana Brianza) che opera per la difesa della vita umana dal suo concepimento, attraverso opere e attività culturali sul territorio, invita i besanesi a fotografe o a disegnare, lasciandosi ispirare dall’immaginazione, “un momento speciale che rappresenti una vita che nasce, come l’alba, un germoglio, un bel pancione”. I disegni o gli scatti possono essere inviati via mail (a [email protected]) o consegnati direttamente nella sede del Cav.

“L’immagine più bella sarà utilizzata per i nostri biglietti augurali - precisa l’associazione - Grazie a chi contribuirà alla crescita della nostra associazione tramite questo progetto. Tutti i partecipanti riceveranno in regalo uno dei nostri simpatici gadget”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA