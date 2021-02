Iniziati i lavori per la rotonda alle “cinque frecce” di Besana in Brianza Sono iniziati lunedì 1 febbraio i lavori per la realizzazione della rotonda alle “cinque frecce” di Besana in Brianza: rivoluzione tra la Sp 6, viale Kennedy, via Garibaldi, via Vittorio Emanuele II e via Puccini.

Sono iniziati lunedì 1 febbraio i lavori per la realizzazione della rotonda alle “cinque frecce” di Besana in Brianza. Tra la Sp 6, viale Kennedy, via Garibaldi, via Vittorio Emanuele II e via Puccini, il nodo viabilistico verrà completamente rivoluzionato con la rinuncia all’incrocio semaforizzato e l’installazione della rotatoria. Il cantiere è stato consegnato alla ditta che si è aggiudicata la gara alla fine di novembre e i lavori dovrebbero durare 3 mesi.

Il progetto ha un valore di 500mila euro, di cui 350mila concessi dal Pirellone con il cosiddetto “piano Marshall di Regione Lombardia” dopo la prima ondata della pandemia, e 150mila messi dal Comune tramite avanzo di amministrazione.

La rotatoria avrà un raggio di circa 15 metri. Ci saranno spartitraffico a orientare i flussi, un nuovo tratto pedonale tra via Puccini e via Kennedy, il centro della rotonda sarà allestito con segnaletica amovibile per garantire il passaggio di eventuali trasporti speciali. Per effetto della nuova viabilità sparirà l’attuale invito per la svolta a destra su via Puccini: ci sarà immissione sul rondò per tutte le cinque “braccia”.

«Nei prossimi mesi sarà inevitabile qualche disagio, ma per fare ordine bisogna fare disordine», commenta il sindaco Emanuele Pozzoli, che si lascia scappare anche un’osservazione politica: «In mezzo a crisi incomprensibili e parole al vento, questo è quello che facciamo noi».

