Iniziati a Verano i lavori di riqualificazione dell’ex Marzatico Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’ex Marzatico a Verano Brianza.

È iniziata la riqualificazione dell’area ex Marzatico a Verano Brianza. I mezzi sono entrati al lavoro nella settimana del 19 aprile, iniziando a smantellare le attrezzature presenti sull’area tra via Comasina, Sauro e Fiume, un cantiere da anni abbandonato. Le opere proseguiranno con la demolizione e infine con le nuove edificazioni. «La partenza di questi lavori è importante perché significa che andrà a rimarginarsi una delle più evidenti ferite del nostro paese» ribadisce Samuele Consonni, assessore ai Lavori pubblici. Fin dalla presentazione della prima proposta progettuale da parte dell’operatore privato, l’amministrazione comunale ha infatti guardato all’intervento sulla ex Marzatico (come per quello sulla ex Core) come a un’importante occasione di “rigenerazione urbana”.

La convenzione edilizia relativa all’area riguarda la realizzazione di una media struttura di vendita e di uno spazio che sarà adibito a un esercizio commerciale di vicinato o destinato a qualche studio professionale (escluse le attività produttive). La prima avrà superficie di circa 1.700 metri quadri (circa 1.300 di vendita che dovrebbero essere occupati dall’insegna “Aldi”) e la seconda di circa 500 metri quadrati (circa 350 in superficie di vendita). All’interno dell’area troveranno posto anche circa 130 posti auto con 480 metri quadri di superficie drenante e una zona verde da 1.300 metri quadrati.

Tra le opere di urbanizzazione, importante è la realizzazione di una rotatoria sull’attuale incrocio semaforizzato di via Comasina e la riqualificazione della viabilità sulle vie Massarani e Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA