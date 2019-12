Usmate Velate infortunio lavoro cantiere edile via Verdi (Foto by Gabriele Galbiati)

Infortunio sul lavoro a Usmate Velate: uomo precipita da un’impalcatura in un cantiere Un uomo di 60 anni è rimasto ferito in un cantiere edile di Usmate Velate. È precipitato da una impalcatura. In codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Un uomo di 60 anni è rimasto ferito in un cantiere edile di Usmate Velate. Giovedì 12 dicembre intorno alle 16 è precipitato da una impalcatura in via Verdi, riportando un trauma cranico che ha richiesto l’intervento di ambulanza e elisoccorso. L’uomo, residente a Giussano, dopo le prime cure è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dove, a quanto si è appreso, è giunto cosciente. Sul posto anche i carabinieri.

(* notizia aggiornata)

