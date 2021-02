Infortunio sul lavoro a Lissone, operaio precipita da un muro: ricoverato per una sospetta frattura Un operaio è precipitato da alcuni metri mentre era al lavoro in via Zanella a Lissone per operazioni di manutenzione sulla parete perimetrale di un immobile. È successo martedì, ricoverato per sospetta frattura.

È stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo l’operaio di 44 anni che martedì 9 febbraio è precipitato al suolo durante le operazioni di manutenzione sulla parete perimetrale dell’immobile Expert di via Zanella, a Lissone. L’uomo, non dipendente dell’azienda, secondo la ricostruzione della polizia locale intervenuta sul posto, avrebbe raggiunto un punto della struttura non deputato al camminamento e sarebbe quindi precipitato da un’altezza di alcuni metri.

Per fortuna, le condizioni dell’operaio sono subito apparse non gravi: cosciente, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale con la sospetta frattura ad un arto inferiore. Spetterà ai tecnici dell’Ats (sopraggiunti unitamente all’ambulanza della Croce Verde Lissonese) ai quali la Polizia Locale ha fornito i primi rilievi del caso, far luce sulla dinamica dell’accaduto.

