Giussano soccorsi infortunio lavoro via Vicenza (Foto by Edoardo Terraneo)

Infortunio sul lavoro a Giussano: recupero difficile del ferito, intervento dei vigili del fuoco - VIDEO È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare e trasportare in ospedale un uomo di 55 anni ferito in un infortunio sul lavoro a Giussano.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare in sicurezza e trasportare in ospedale un uomo di 55 anni ferito in un infortunio sul lavoro in un cantiere edile in via Vicenza a Giussano. È successo nel pomeriggio di martedì 15 settembre, l’allarme è scattato in codice rosso intorno alle 16.

L’uomo, che inizialmente sembrava caduto a causa del cedimento di un ponteggio, secondo i vigili del fuoco intervenuti, è stato colpito da materiale edile probabilmente caduto dall’alto durante operazioni di movimentazione. Data la delicatezza della posizione, il personale del 118 ha ritenuto necessario chiedere appunto il supporto dei vigili del fuoco arrivati da Seregno e Carate Brianza con l’autoscala. I pompieri si sono calati da un’apertura del tetto della villa in costruzione, hanno raggiunto il ferito e dopo averlo agganciato al toboga lo hanno portato a terra.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche la polizia locale e i tecnici dell’Asl.

Giussano soccorsi infortunio lavoro via Vicenza

(Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano soccorsi infortunio lavoro via Vicenza

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA