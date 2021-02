Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Infortunio sul lavoro a Cavenago: operaio cade da cinque metri, ferito alla testa Incidente sul lavoro giovedì pomeriggio a Cavenago: un operaio è caduto da cinque metri, ricoverato in ospedale a Monza con ferite alla testa e trenta giorni di prognosi.

Trenta giorni di prognosi, diverse fratture e contusioni alla testa. È il referto medico per l’operaio di 41 anni che giovedì 4 febbraio si è infortunato cadendo da 5 metri mentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione in un cantiere nei pressi di Santa Maria in Campo a Cavenago. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nel cantiere dove sta sorgendo Plante farms.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto sono giunti i sanitari con ambulanza e automedica e l’elisoccorso. A dare supporto e sicurezza i carabinieri e gli agenti del corpo di polizia locale Brianza est. Dopo i primi soccorsi la condizione del 41enne si è stabilizzata ed è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in ambulanza in codice giallo. Da quanto è stato riferito sarebbe ancora ricoverato nella struttura con fratture alle ossa nasali e mascellari.

