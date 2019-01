Incontro e mostra sulle cure palliative agli hospice di Carate Brianza e Giussano

Un incontro introduttivo e una mostra organizzata agli hospice di Carate Brianza e Giussano per parlare di cure palliative. L’incontro in programma venerdi 11 gennaio a Carate presenta l’esposizione dal titolo “Veglieremo con te”, cuore e scienza in Cicely Saunders.