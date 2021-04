Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incontri e mostra virtuali per la Settimana dell’Astronomia di Seveso A Seveso torna la Settimana dell’Astronomia sul tema dell’Universo invisibile, buchi neri e onde gravitazionali. Conferenze online e una mostra in ambiente virtuale, attenzione particolare alle scuole.

Incontri e mostre per andare alla scoperta dell’“Universo invisibile. Buchi neri e onde gravitazionali”. Torna dal 19 al 24 aprile, dopo un anno di stop forzato, la Settimana dell’Astronomia organizzata dalla Fondazione Lombardia per l’ambiente in una edizione tutta online offerta sulla nuova piattaforma digitale di Fla.

Un ambiente virtuale che si sviluppa in uno spazio visitabile a 360°, proprio come avviene nelle sedi tradizionali di mostre ed eventi per una serie d’iniziative di carattere scientifico-divulgativo dedicate ai temi dell’astronomia e alle sue più recenti scoperte.

Il calendario delle conferenze di approfondimento scientifico curate da Paolo D’Avanzo (INAF - Osservatorio Astronomico di Brera) e da Livia Conti (INFM - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) prevede incontri con gli esperti Riccardo Spinelli, Davide Gerosa, Giampiero Tagliaferri, Stefano Covino, Chiara Salvaggio, Vincenzo Cotroneo, Andrea Melandri .

Nell’ambiente virtuale è possibile anche visitare la mostra “L’Universo invisibile – Buchi neri e onde gravitazionali” realizzata dall’Associazione Euresis. Le conferenze si propongono con un’attenzione particolare alle scuole, a partire dalla possibilità di fare “visite guidate” alla mostra: oltre alle normali visite individuali aperte a tutti, le classi potranno prenotare una “guida esperta” che accompagnerà passo passo studenti e insegnanti alla scoperta dei contenuti predisposti dagli astronomi e scienziati per entrare nei misteri dell’Universo.

Dopo il successo della prima edizione nel 2019, Fondazione Lombardia per l’Ambiente rinnova la collaborazione con INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, Euresis, Innova21 e Regione Lombardia. Per conoscere il programma della settimana e per effettuare le prenotazioni c’è il sito ufficiale www.lasettimanadellastronomia.it.

