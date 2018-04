Agrate Brianza tamponamento a catena via Lecco (Foto by Michele Boni)

Incidenti stradali: tamponamento a catena ad Agrate Brianza, ambulanze anche a Meda e Bellusco Tre incidenti con diverse persone coinvolte in Brianza in poco meno di mezzora prima delle 14. Ad Agrate Brianza tamponamento tra tre auto con due feriti. Altri episodi a Meda e Bellusco.

Due automobilisti trasportati in codice giallo in ospedale e disagi per il traffico in direzione anche delle autostrade. È il bilancio di un tamponamento a catena registrato poco prima delle 14 ad Agrate Brianza in via Lecco.

L’incidente è successo davanti al polo socio sanitario sulla trafficata provinciale che collega Vimercate con Agrate e i caselli della A4. I feriti sono una donna a bordo di una Polo che si è trovata al centro del tamponamento e un trentenne alla guida della Ford che è arrivata per ultima. Sono stati trasportati all’ospedale di Vimercate e al San Gerardo di Monza.

Negli stessi minuti, in poco meno di mezzora prima delle 14, incidenti con più persone coinvolte sono stati registrati a Meda in via Cadorna e a Bellusco in via delle Alpi. Anche a Meda si è trattato di un incidente tra più auto con cinque persone coinvolte e due trasportate in codice giallo. Meno grave il bilancio di Bellusco, con cinque persone soccorse e una in ospedale in codice verde.

