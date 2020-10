Incidenti stradali sulla Sp60 e a Misinto: un’auto ribaltata, un’altra trancia tubazione del gas Doppio intervento dei vigili del fuoco nella serata di venerdì 23 ottobre. In entrambi i casi non si sono registrati feriti tra gli automobilisti coinvolti.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti nella serata di venerdì 23 a seguito di due incidenti stradali, senza feriti, avvenuti sulla Sp Monza Arcore e a Misinto. Il primo ha avuto luogo attorno alle 23.30: due auto, per cause al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate e una si è ribaltata sul ciglio della strada. I vigili del fuoco sono intervenuti con un mezzo di primo soccorso da Lissone.

L’incidente di Misinto

Poco prima, attorno 22.30, a Misinto, in via dei Caduti 4, un automobilista ha perso il controllo e la sua vettura, una Lancia Y, ha finito la sua corsa su un marciapiede e ha tranciato una tubazione del gas metano. Non si registrano feriti. Le operazioni di messa in sicurezza sono state completate nella notte, attorno all’una. Sono intervenuti i vigili del fuoco con un mezzo di primo soccorso da Lazzate, una pattuglia dei carabinieri e tecnici della azienda del gas.

