L’incidente di via Ferrari a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Incidenti stradali: auto contro moto a Monza, ribaltamento e code sulla autostrada A4 Entrambi sono accaduti attorno alle 17 di mercoledì 2 settembre, il primo senza gravi conseguenze per l’utente della strada, il secondo in corso di valutazione. Sul posto personale inviato dal 118 e le forze dell’ordine.

Incidente tra un’auto, una Fiat 500, e uno scooter nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre, attorno alle 17, a Monza, in via Ferrari. Sul posto la polizia locale e una ambulanza. Inizialmente il personale paramedico è stato inviato sul posto in codice rosso, ma fortunatamente il 45enne alla guida della moto, dopo una visita sul posto, è risultato in condizioni decisamente meno serie del previsto, tanto da essere soccorso in codice verde.

Al medesimo orario, a diversi chilometri di distanza, lungo la A4, si sono invece formate lunghe code in direzione Trieste, tra Bivio A4/A58 e Trezzo per un altro incidente, un ribaltamento, che ha visto coinvolto un 39enne, anche lui uscito quasi incolume dal sinistro.

