Incidenti stradali a Bovisio e Meda: feriti due ragazzi di 15 e 16 anni Scontro auto-moto a Bovisio in corso Italia, intervento in codice rosso dei soccorsi per una 48enne. A Meda scontro tra due moto in via Cialdini con due minorenni feriti e trasportati in codice giallo agli ospedali di Monza e Desio

Incidente stradale con intervento dei soccorsi in codice rosso giovedì 13 agosto attorno alle 8.30 a Bovisio Masciago, in corso Italia, dove, per cause al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate un’automobile e una moto. Coinvolta una donna di 48 anni. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Paderno e l’automedica da Desio: la ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio.

Un altro sinistro è accaduto mercoledì 12 agosto in serata, attorno alle 21, in via Cialdini, a Meda, dove si sono scontrate due moto con in sella un 15enne e un 16enne. Anche in questo caso per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. I due minori coinvolti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali San Gerardo di Monza e di Desio.

