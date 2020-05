Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidenti in montagna, ferito un escursionista di Lissone Un escursionista di Lissone di 61 anni è rimasto ferito in una caduta mentre procedeva nella zona di Introbio, dalla zona del rifugio Grassi. Soccorso nel pomeriggio di venerdì, ha riportato la sospetta frattura di una caviglia.

Un escursionista di Lissone è stato soccorso nel pomeriggio di venerdì a Introbio, mentre procedeva dalla zona del rifugio Grassi. L’uomo, 61 anni, è caduto riportando la sospetta frattura di una caviglia: ha cercato di scendere a valle da solo ma poi si è trovato in difficoltà e ha chiesto aiuto.

Secondo quanto riportato dal Soccorso alpino, si trovava all’altezza del Canale di Val di Bona. Tre tecnici Cnsas, tra cui un sanitario, lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e trasportato fino all’ambulanza. È stato trasportato in codice verde all’ospedale di Lecco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA