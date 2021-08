Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente tra moto e camion sulla A4, morto un motociclista di Giussano Avrebbe compiuto 32 anni il 18 agosto il motociclista di Giussano che ha perso la vita in un incidente stradale sulla A4 tra i caselli di Desenzano e Brescia Est.

Un motociclista che avrebbe compiuto 32 anni mercoledì 18 agosto è morto in un incidente avvenuto in autostrada A4 tra i caselli di Desenzano e Brescia est prima delle 9.30 di lunedì 16 agosto. Si tratta di un brianzolo, C.M., residente a Giussano La moto sulla quale viaggiava il giovane si è scontrata con un camion il cui autista è rimasto illeso. Sul posto è arrivato l’elisoccorso che ha potuto solo constatare il decesso del giovane. Oltre all’elicottero, sono intervenute anche due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Verona sud che dovrà ora indagare sulle cause dell’incidente.

