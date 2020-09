Incidente tra due ciclomotori davanti alla villa Reale di Monza, feriti e traffico in tilt E’ accaduto martedì attorno alle 18 in via Regina Margherita: ad avere la peggio, con fratture, un 21enne di Villasanta. L’altro ferito, un 51enne dello Sri Lanka, circolava senza aver mai conseguito la patente di guida.

Incidente stradale tra due ciclomotori martedì 16 attorno alle 18 a Monza, all’incrocio tra viale Battisti e viale regina Margherita. Uno dei due mezzi coinvolti era condotto da un 51enne che non ha mai ottenuto la patente.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi (anche se la dinamica esatta è ancora al vaglio e verranno analizzate anche le riprese della videosorveglianza della zona), un primo ciclomotore, condotto da un cittadino di Villasanta di 21 anni, proveniente da viale Battisti, quando si è immesso a destra in viale Regina Margherita è entrato in collisione con il secondo mezzo a due ruote con in sella il 51enne originario dello Sri Lanka e residente a Milano, che giungeva da viale Brianza.

L’urto è stato molto violento e entrambi sono caduti sull’asfalto. Ad avere la peggio è stato il 21enne che ha riportato alcune fratture. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale san Gerardo. L’incidente ha provocato forti ripercussioni sul traffico.

