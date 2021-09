Incidente tra Bovisio e Binzago sulla superstrada Milano-Meda, due feriti lievi L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 23 di martedì 7 settembre, tre le persone coinvolte tra i 20 e i 28 anni due delle quali sono state portate in codice verde negli ospedali di Paderno Dugnano e Desio.

Sono usciti quasi illesi gli automobilisti e i passeggeri coinvolti martedì 7 settembre in serata in un incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Milano - Meda, in direzione sud, tra Binzago e Bovisio Masciago. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 23 e ha visto protagoniste due vetture che, per cause al vaglio della polizia stradale, si sono violentemente scontrate. Secondo quanto riporta Areu, Agenzia emergenza urgenza, a bordo c’erano tre ragazzi tra i 20 e i 28 anni. Sul posto sono giunte una ambulanza e una automedica e due persone sono state portate in codice verde agli ospedali di Desio e Paderno.Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale con una autopompa. L’intervento è durato circa un’ora e mezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA