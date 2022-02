Incidente tra auto e moto a Nova Milanese, trentenne in codice rosso a Niguarda Violento incidente mercoledì sera a Nova Milanese tra un’auto e una moto. Trentenne grave.

Violentissimo incidente con una moto coinvolta nel punto esatto della Monza-Saronno dove nella sera del 20 ottobre 2015 perse la vita il limbiatese Andrea Balarin, a cui è idealmente dedicato lo spartitraffico-aiuola all’incrocio tra la Monza-Saronno e via Como dove, alle 18.40 di mercoledì sera sono entrati in collisione un centauro di 30 anni proveniente da Monza e un automobilista di 78, quest’ultimo in arrivo da Varedo e in fase di svolta verso via Como.

La collisione è stata violenta, con la moto completamente distrutta e la macchina fortemente danneggiata. Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Como che è anche atterrato nei campi circostanti, salvo ripartire vuoto quando si è deciso di trasportare il motociclista a Niguarda in codice rosso a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa di Desio.

