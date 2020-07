Incidente tra auto e moto a Lissone: ferito motociclista, disagi sulla Statale 36 Un motociclista è rimasto ferito in un incidente con un’auto in via Gandhi a Lissone, il prolungamento dello svincolo della Statale 36 in direzione sud. L’uomo è stato portato a Monza in codice giallo, disagi per il traffico.

È stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice giallo il motociclista sessantenne coinvolto in un incidente stradale con un’auto in via Gandhi a Lissone, la strada dello svincolo della Statale 36 in direzione sud. È successo intorno alle 18.30, sul posto ambulanza, automedica e la polizia locale di Lissone. L’uomo è stato soccorso per i traumi riportati nella caduta.

L’incidente ha costretto alla chiusura dello svincolo sia in immissione che in uscita, sorprendendo gli automobilisti con ripercussioni sul traffico e la viabilità.

