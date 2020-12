Incidente sulla tangenziale nord a Nova Milanese, un ferito Minuti di apprensione martedì sera sulla tangenziale nord all’altezza di Nova Milanese per un incidente stradale in cui è rimasto ferito un uomo di 43 anni. Impatto violento, soccorsi allertati in codice rosso.

La violenza dell’impatto aveva fatto temere il peggio allertando i soccorsi in codice rosso insieme anche a polizia stradale e vigili del fuoco. Sono stati minuti di apprensione martedì sera sulla tangenziale nord all’altezza di Nova Milanese per un incidente stradale avvenuto una manciata di minuti prima delle 20.30, in direzione Monza. Ferito un uomo di 43 anni, soccorso sul posto e infine trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA